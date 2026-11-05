Ильхам Алиев подписал указ о создании Зангиланского агропарка

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ от 5 ноября 2026 года «О создании Зангиланского агропарка и о внесении в связи с этим изменений в некоторые указы Президента Азербайджанской Республики».

Агропарк создается на территориях Зангиланского и Губадлинского районов.

Согласно документу, Зангиланский агропарк определен как территория, используемая для производства, переработки, упаковки конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и оказания услуг, в том числе хранения, сортировки и продажи продукции, на основе применения современных технологий и методов.

Организация деятельности агропарка, управление им и его развитие возложены на Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

На организацию деятельности агропарка, приведение его территории в пригодное для использования состояние и проектные работы по созданию внешней и внутренней инфраструктуры - электро- и теплоснабжения, газа, воды, канализации, связи, дорожно-транспортных, противопожарных, производственных, административных, социальных и иных объектов - агентству первоначально выделено 500 тысяч манатов из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете на 2026 год. Финансирование обеспечивает Министерство финансов.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок обеспечить передачу в постоянное пользование агентства с правом сдачи в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 1424,55 гектара вблизи города Зангилан и 164,15 гектара вблизи села Татар Губадлинского района и проинформировать об этом главу государства.

Министерству экономики поручено в двухмесячный срок с учетом предложений специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах определить приоритетные направления по агропромышленной продукции, которая будет производиться и перерабатываться в агропарке.

Указ принят в целях эффективного использования экономического потенциала освобожденных территорий, восстановления и развития сельского хозяйства, создания инфраструктуры производства и переработки конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, расширения предпринимательской деятельности в аграрно-промышленной сфере, увеличения местного производства и занятости.

Документом также внесены изменения в ряд указов Президента, включая акты о применении закона «О рекламе», о перечне услуг, оказываемых субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства в домах малого и среднего бизнеса, о совершенствовании управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками, в Примерное положение об агропарках и в Устав Агентства по развитию экономических зон.