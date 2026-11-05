Умные часы в Азербайджане приравняют к мобильным устройствам и обложат акцизом

Умные часы будут считаться мобильными устройствами, и на каждое из них будет распространяться акцизный налог в размере 20 манатов.

Как сообщает АПА, это отражено в предлагаемом изменении в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики.

Отмечается, что согласно изменению, внесенному в Налоговый кодекс законом №297-VIIQD от 9 декабря 2025 года, мобильные устройства были включены в перечень подакцизных товаров, при этом на каждое из них был установлен акциз в размере 20 манатов.

Одновременно было предусмотрено, что физические лица могут ввозить в течение календарного года одно мобильное устройство для личных целей с освобождением от таможенных платежей. Эти положения вступили в силу 1 января 2026 года.