В Финляндии вынесли приговор гражданину Азербайджана по делу о саботаже кабелей

В Финляндии осудили российского капитана и гражданина Азербайджана по делу о повреждении подводных кабелей в Балтийском море.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Euronews, суд признал капитана грузового судна «Fitburg» и одного из членов его экипажа виновными в повреждении двух подводных кабелей, проложенных между Финляндией и Эстонией.

Российский капитан приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Гражданину Азербайджана назначено наказание в виде двух лет и десяти месяцев заключения. Помимо этого, суд обязал обоих осужденных совместно выплатить компенсацию в размере около 1,9 миллиона евро.

Инцидент произошел в конце декабря 2025 года. 31 декабря судно «Fitburg» длиной 132 метра вышло из Санкт-Петербурга и направилось в израильский порт Хайфа. Позднее его задержали финские власти по подозрению в повреждении телекоммуникационных кабелей якорем в акватории Финского залива.

Всего на борту находились 14 членов экипажа, среди которых были граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.

По информации издания, капитан судна не согласен с вынесенным решением и намерен обжаловать приговор.