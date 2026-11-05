В Азербайджане выросли налоговые и страховые поступления в госбюджет

В январе-октябре 2026 года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило 16 млрд 65,2 млн манатов налогов, что на 1 млрд 274,2 млн манатов превышает прогнозный показатель.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года налоговые поступления увеличились на 1 млрд 686,8 млн манатов, или на 11,7%.

Поступления от ненефтегазового сектора составили 11 млрд 776,4 млн манатов. В бюджет дополнительно к прогнозу поступило 297,4 млн манатов.

По сравнению с соответствующим периодом 2025 года налоговые поступления из этого сектора увеличились на 1 млрд 364,6 млн манатов, или на 13,1%.

В январе-октябре 2026 года поступления по обязательному государственному социальному страхованию составили 5 млрд 672,8 млн манатов. Сверх прогнозного показателя было перечислено 297,1 млн манатов. Поступления от небюджетных организаций превысили 3 млрд 838,5 млн манатов.

За тот же период поступления по страхованию от безработицы составили около 201,5 млн манатов, что на 8,3 млн манатов выше прогнозного показателя. От небюджетных организаций поступило 156,5 млн манатов.

Объем поступлений по обязательному медицинскому страхованию превысил 849,3 млн манатов. Сверх прогноза было перечислено 20,4 млн манатов. Поступления от небюджетных организаций составили около 570,9 млн манатов.