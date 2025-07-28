В Казахстане сообщили о ходе расследования крушения самолета AZAL

Власти Казахстана продолжают расследование крушения азербайджанского лайнера авиакомпании AZAL возле Актау.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры республики.

По данным ведомства, проводятся следственные действия для объективного расследования крушения. В прокуратуре отметили, что сведения досудебного расследования не подлежат разглашению. Подробности дела не будут раскрываться до его окончания.

Ранее помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью немецкому изданию "Berliner Zeitung" заявил, что Баку ожидает, что Москва возьмет на себя ответственность за сбитие самолета AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, и обеспечит справедливость в этом деле.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.