Ковры «Азерхалча» в ближайшее время будут представлены во Вьетнаме - ФОТО

Основная цель проходящих в Баку третьих Дней Вьетнама — расширение культурных связей между двумя странами.

С этой целью зарубежным гостям в первую очередь были представлены азербайджанские ковры.

Рукотворный продукт истинных азербайджанских женщин, эти ковры являются национальным и духовным богатством Азербайджана и изготовлены на 100% из натуральных материалов.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в ОАО «Азерхалча».

В торгово-выставочном зале крупнейшего в Азербайджане производителя ковров – ОАО «Азерхалча» в Ичеришехер прошла встреча с участием председателя правления структуры Эмина Мамедова, посла Азербайджана во Вьетнаме Шовги Мехдизаде и вьетнамской делегации во главе с ректором Ханойского колледжа торговли и туризма Чинь Тхи Тху Хан.

Гостям была предоставлена обширная информация об истории азербайджанских ковров, пройденном пути и современном периоде развития.

Ковры в традиционном и современном стиле, сотканные из шерсти и шелка на предприятиях «Азерхалча», вызвали большой интерес вьетнамской делегации. Кроме того, гости приняли участие в процессе ковроткачества и научились завязывать узел. Председатель ОАО «Азерхалча» Эмин Мамедов вручил каждому из них сертификат.

В ходе встречи также обсуждались детали предстоящей в ближайшее время выставки азербайджанских ковров во Вьетнаме.

Напомним, что вопрос организации третьих Дней Вьетнама в Баку был включен в повестку 3-го заседания Межправительственной азербайджано-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая прошла недавно в Ханое.