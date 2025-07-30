С этой даты движение на трассе Баку-Газах будет частично ограничено

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на железнодорожном мосту на 27-м километре автомагистрали Баку — Алят — Газах — государственная граница с Грузией, на участке, проходящем через Гарадагский район, с 08:00 1 августа до 08:00 24 августа движение транспортных средств будет частично ограничено в обоих направлениях.

Как сообщает 1news.az, об этом заявило Главное государственное управление дорожной полиции (ГГУДП).

«Просим водителей учитывать изменения в организации движения, быть особенно внимательными на указанном участке дороги, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и обеспечивать свою безопасность.

Соблюдайте правила, чтобы ваш путь был открытым и безопасным», — говорится в сообщении.