Эйфелева башня закрыта, полиция применяет слезоточивый газ: что происходит во Франции

В четверг во Франции продолжаются общенациональные акции протеста и забастовки, охватившие более 220 населенных пунктов.

По оценкам властей, за пределами Парижа в демонстрациях могут принять участие от 500 до 700 тысяч человек. В столице ожидается еще от 40 до 80 тысяч участников.

Для обеспечения общественного порядка по всей стране мобилизованы около 70 тысяч полицейских и жандармов.

Протестные мероприятия затронули различные сферы общественной жизни, включая образование, транспорт, здравоохранение и государственные службы. По данным Министерства национального образования Франции, к забастовке присоединились 16% преподавателей, при этом работа 33% высших учебных заведений оказалась нарушена. В Париже демонстранты также заблокировали 81 лицей, что составляет около 2,2% от общего числа таких учебных заведений в стране.

В ряде городов акции сопровождались беспорядками. В коммуне Турнефей региона Окситания протестующие подожгли здание лицея. В Лионе произошли столкновения с правоохранителями. По имеющимся данным, около 500 участников движения «Блэк-блок» повредили витрины агентства по трудоустройству и вступили в противостояние с полицией. Для разгона собравшихся сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Также сообщается о случаях бросания камней в сторону полицейских и магазинов.

На фоне профсоюзной забастовки временно закрыта Эйфелева башня. Об этом говорится в уведомлении, размещенном на официальном сайте достопримечательности.

Нынешняя волна протестов стала продолжением акций, проходивших во французских городах 17, 24 и 31 октября. Среди заявленных причин недовольства участников — рост стоимости жизни и проблемы в сфере образования. Предыдущие демонстрации также неоднократно сопровождались столкновениями с полицией и случаями вандализма.