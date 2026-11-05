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Общество

В Азербайджан пытались незаконно ввезти 480 единиц медицинских товаров

Редакция 1news17:11 - Сегодня
В Азербайджан пытались незаконно ввезти 480 единиц медицинских товаров

На азербайджано-турецкой границе выявили незадекларированные медицинские товары.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, сотрудники Товузского таможенного управления обнаружили незадекларированную продукцию при проверке грузового автомобиля, прибывшего из Турции в Азербайджан.

Досмотр транспортного средства проводился на таможенном посту «Красный мост». В прицепе автомобиля таможенники нашли медицинские товары десяти наименований в количестве 480 единиц, сведения о которых не были указаны в декларации.

По данному факту проводится расследование.

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