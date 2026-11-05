В период руководства Горхмаза Гусейнова в «Азерсу» выявили хищение государственных средств на миллионы манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре выявило нарушения, допущенные в период, когда Горхмаз Гусейнов возглавлял Открытое акционерное общество «Азерсу».

По факту выявленных нарушений одному из бывших должностных лиц уже предъявлено окончательное обвинение. При этом материалы, касающиеся самого Гусейнова и других фигурантов дела, выделены в отдельное производство. Уголовное преследование в отношении лиц, участвовавших в заключении договоров, продолжается.

Речь идет об Ильгаре Тагиеве, Этибаре Мамедове и Сеймуре Сеидове. По информации издания, в рамках расследования прокуратура предоставляет фигурантам возможность добровольно возместить причиненный государству ущерб. В противном случае в отношении них принимаются меры уголовно-правового характера, а материалы дела направляются в суд.

Напомним, Горхмаз Гусейнов руководил ОАО «Азерсу» с 2011 по 2021 год. Впоследствии предприятие было реорганизовано, а его функции перешли к Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Ранее в рамках расследования к уголовной ответственности был привлечен бывший руководитель департамента и начальник отдела «Азерсу» Садай Алиев. Его дело уже передано в суд. По версии следствия, Алиев, действуя в сговоре с лицами, проходящими по выделенному уголовному производству, причинил государству ущерб в размере трех миллионов манатов.

Упомянутые лица ранее были допрошены по этому делу в качестве свидетелей. Не исключается, что они будут вызваны для дачи показаний и в ходе судебного разбирательства.

На предварительном судебном заседании Садай Алиев не признал предъявленное ему обвинение. Он заявил, что дважды восстанавливался в должности по решению суда, однако последнее судебное решение не исполняется на протяжении 16 месяцев. По словам Алиева, нынешнее уголовное преследование связано именно с этой ситуацией.