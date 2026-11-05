Ильхам Алиев поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с переизбранием
Президент Ильхам Алиев направил поздравление Луису Инасиу Луле да Силве по случаю его переизбрания на пост президента Бразилии.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В послании говорится:
«Уважаемый господин Президент,
Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Федеративной Республики Бразилия.
Азербайджан придает большое значение развитию дружественных отношений с Бразилией. Убежден, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия для укрепления межгосударственных связей, расширения представляющего взаимный интерес сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Бразилии».