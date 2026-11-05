Ильхам Алиев поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с переизбранием

Президент Ильхам Алиев направил поздравление Луису Инасиу Луле да Силве по случаю его переизбрания на пост президента Бразилии.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Федеративной Республики Бразилия.

Азербайджан придает большое значение развитию дружественных отношений с Бразилией. Убежден, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия для укрепления межгосударственных связей, расширения представляющего взаимный интерес сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Бразилии».