В Сумгайыте похитили из аптеки 35 тысяч манатов

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, сотрудники полиции задержали в Сумгайыте ранее судимого Х. Нуралиева, подозреваемого в хищении крупной суммы денег из одной из аптек города.

По данным Министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, после чего его задержали.

В ходе расследования также выяснилось, что мужчина причастен к другим кражам, совершенным на различных объектах на территории города в разное время.

По всем выявленным фактам продолжается расследование.