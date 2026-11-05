В IDD состоялась презентация книги «Война за Карабах: Стратегия, технология и победа» - ФОТО

В Институте развития и дипломатии (IDD) состоялись презентация книги и лекция под названием «Война за Карабах: Стратегия, технология и победа» (The War for Karabakh: Strategy, Technology, and Victory).

Как сообщает 1news.az, главным спикером мероприятия выступил соавтор книги — известный военный эксперт, руководитель направления военных исследований в Madison Policy Forum и исполнительный директор проекта Urban Warfare Project Джон Спенсер.

В ходе лекции Джон Спенсер поделился результатами своих исследований, детально проанализировав 44-дневную войну. Особое внимание эксперт уделил военной стратегии Азербайджана, использованию технологических инноваций и ключевым факторам, обеспечившим победу страны.

Представленное издание является одним из первых комплексных военных исследований 44-дневной войны, проведенных зарубежными специалистами.