Советник Хаменеи: Иран готов «сломать ноги» тем, кто продвигает TRIPP

Тегеран категорически выступает против реализации Зангезурского коридора, включая его продвижение под названием «Маршрут Трампа» (TRIPP), и обвиняет премьер-министра Армении Никола Пашиняна в открытии новой главы вражды на Южном Кавказе.

С таким жестким заявлением в программной статье «Откровенно и искренне с господином премьер-министром» на страницах газеты «Этелаат» выступил советник Верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти.

Главный акцент в публикации делается на действиях Еревана вокруг проекта TRIPP, эскалации связей с Западом и дестабилизации региональной повестки.

Политику действующего премьер-министра Армении советник Хаменеи охарактеризовал как «крайне опасную для региона», подчеркнув, что одним из пагубных действий правительства Никола Пашиняна «стало усиление боевых действий между Арменией и Азербайджаном». По оценке Велаяти, из-за непредсказуемых решений Еревана «его отношения с Азербайджаном, Ираном, Турцией и, возможно, в будущем, с Грузией сейчас нестабильны и непредсказуемы».

Особое возмущение Тегерана вызвало одобрение армянским парламентом проекта строительства транспортного маршрута и согласие Еревана на условия Вашингтона. Велаяти расценил одобрение Ереваном «безосновательного и необдуманного предложения» президента США по проекту TRIPP как «слепое подчинение интересам Запада», которое «лишь разрушает традиционные связи на Кавказе».

Иранский политик предостерег Ереван от опасных иллюзий по поводу ослабления внимания Москвы к региону из-за войны в Украине. «Иран, с Россией или без нее, считает себя ответственным за обеспечение безопасности Южного Кавказа», — отметил советник, напомнив, что стратегические установки руководства ИРИ о недопустимости изменения границ являются абсолютной «красной линией».

Велаяти подчеркнул, что Тегеран готов защищать эти принципы «любыми средствами». «Я ясно дал понять послу Армении, что, если Трамп и его союзники захотят пересечь эту иранскую красную линию, мы сломаем им ноги», — заявил политик.