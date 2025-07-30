Где в Азербайджане прошли дожди, а где было +41°C?
Опубликован фактический прогноз погоды на 30 июля.
Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба на территории страны наблюдалась погода без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах прошли кратковременные ливневые дожди с грозами, передает 1news.az.
Количество осадков в Дашкесане, Гядабее, Ярдымлы и Алтыагадже составило 1 мм.
29 июля максимальная температура воздуха была зафиксирована:
в Баку и на Абшеронском полуострове — 34°C;
в горных районах — 30°C;
в низменных районах — 40°C;
в Нахчыванской Автономной Республике — 41°C.
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