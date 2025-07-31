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Азербайджанцев в Екатеринбурге оставили под стражей

First News Media16:53 - Сегодня
Азербайджанцев в Екатеринбурге оставили под стражей

Свердловский областной суд оставил под стражей Гянджиева Ахлимана Сатдар оглу и Сафарова Бекира Мехди оглу, обвиняемых в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, сообщает ТАСС.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оставил обвиняемых под стражей по 19 октября 2025 года, их адвокаты подали апелляционную жалобу на постановление суда. «Свердловский областной суд оставил судебный акт первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения», - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По версии следствия, задержанные «причастны» к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах.

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