Expressbank посадил 300 деревьев в Барде - ФОТО

Expressbank провел очередную акцию по посадке деревьев в рамках проекта корпоративной социальной ответственности «Забота о природе — наследие будущему».

Акция прошла при поддержке Исполнительной власти Бардинского района на придорожных территориях сел Алиянлы и Ширванлы. Всего было высажено 300 деревьев, подходящих для климатических условий региона. В инициативе активно участвовала команда, в которую вошли сотрудники головного офиса и Бардинского филиала Expressbank.

Акция по посадке деревьев направлена на охрану окружающей среды, увеличение площади зеленых насаждений и продвижение принципов экологической ответственности.

В Expressbank сообщили, что банк, оставаясь верным принципам социальной ответственности, и впредь планирует продолжать инициативы, служащие защите природы и формированию более экологичной среды.

Expressbank работает в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Барде, Ширване, Гусаре, Хачмазе и Лянкяране — в общей сложности через 18 филиалов. С продуктами и услугами банка можно ознакомиться на сайте www.expressbank.az , в Информационном центре 132, а также на официальных страницах банка в социальных сетях «İnstagram», «Facebook», «LinkedIN» и «Telegram».

ОАО «Expressbank» осуществляет деятельность на основании лицензии №119, выданной ЦБАР 30 декабря 1992 года. Адрес: г. Баку, ул. Ю.В.Чеменземинли, 134C.