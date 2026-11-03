Бахтияр Дали обвиняется в насильственных действиях в отношении певицы - ПОДРОБНОСТИ - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности преступления, в котором обвиняется Бахтияр Дали (Гарашов), известный своим многомиллионным особняком в поселке Новханы.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошел в июле этого года в одном из отельно-ресторанных комплексов на территории Сумгайыта.

Бахтияр Гарашов и двое его друзей пришли туда отдохнуть. После еды и напитков они заказали в отдельный кабинет певицу. В помещение, где отдыхал Бахтияр, пришли две исполнительницы.

Спустя некоторое время Дали попросил одну из них исполнить восточный танец. По утверждению следствия, молодая певица отказалась, заявив, что не умеет танцевать, однако Бахтияр и его друг стали принуждать ее к этому. Затем они предложили женщине вступить с ними в интимную связь за деньги, но она отказалась.

14:30

Арестован Бахтияр Дали (Гарашов), известный как владелец «миллионного дворца» в поселке Новханы.

Как сообщает Qafqazinfo, он обвиняется в попытке изнасилования девушки на территории принадлежащей ему дачи. В ходе следствия, проведенного прокуратурой, Бахтияру Дали предъявлено обвинение по статьям 29, 149 (попытка изнасилования) Уголовного кодекса, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Известное лицо в настоящее время содержится в Шувелянском следственном изоляторе. Отметим, что 66-летний Бахтияр Дали долгие годы жил в России.

По его собственным словам, он был военным инженером.