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Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Болгарии

Редакция 1news18:30 - Сегодня
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Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Болгарии

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Болгарии Илияне Йотовой.

Письмо опубликовано на официальном сайте Президента Азербайджана.

В письме говорится:

«Уважаемая госпожа Президент,

Выражаю Вам самые искренние поздравления по случаю избрания на пост Президента Республики Болгария.

Нынешний уровень основанных на добрых традициях азербайджано-болгарских межгосударственных отношений, развивающихся в духе взаимного уважения и доверия, вызывает удовлетворение.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления дружественных связей между двумя странами, успешного продолжения нашего взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Болгарии».

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