МВД просит водителей двухколесного транспорта соблюдать ПДД - ВИДЕО

В Центр интеллектуального управления транспортом были приглашены водители мотоциклов и мопедов. Им были разъяснены правила, показаны реальные кадры дорожно-транспортных происшествий.

В ДТП, происходящих по вине таких транспортных средств, как мотоциклы, мопеды, скутеры и велосипеды, число смертей и тяжелых травм бывает особенно высоким. Водители должны понимать, что желание вернуть время до аварии никогда не сбудется. Однако можно избежать аварий, делая выводы из произошедших инцидентов, управляя транспортом в рамках правил, соблюдая безопасную дистанцию, не превышая скорость, не проезжая на красный свет светофоров и не совершая опасных маневров!

В ходе продолжающихся профилактических мероприятий до сведения водителей таких транспортных средств доводится, что каждое нарушение правил может привести к различным серьезным последствиям. Просмотр реальных кадров ДТП позволяет им более наглядно понять причины возникновения аварий.

«Мы еще раз обращаемся к водителям двухколесных транспортных средств с просьбой во избежание серьезных трагедий уважать права всех участников дорожного движения и соблюдать правила дорожного движения», - говорится в обращении.