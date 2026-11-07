Число погибших при стрельбе в польском Кракове возросло до пяти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Число погибших при стрельбе на центральной площади Кракова возросло до пяти.

Как передает 1news.az со ссылкой на местные медиа, об этом сообщила полиция Малопольского воеводства.

"В результате инцидента на Главной рыночной площади погибли пять человек, более 10 получили ранения. Нападавший был ранен полицейскими, сейчас его везут в больницу. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы", - говорится в заявлении.

19:39

На главной рыночной площади польского Кракова произошла стрельба, в результате которой два человека погибли, еще 10, включая двоих полицейских, пострадали.

Как передает 1news.az со ссылкой на RMF24, на месте происшествия ведется спасательная операция, привлечен санитарный вертолет.

Отмечается, что инцидент произошел ближе к вечеру, когда неизвестный злоумышленник на автомобиле, проезжая по улице Славковской в направлении главной рыночной площади, начал беспорядочную стрельбу по прохожим. Позднее он был задержан.

Один из магазинов и трамвай были повреждены в результате стрельбы, уточняется в сообщении.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал ситуацию в соцсети X.

«Министр внутренних дел держит меня в курсе ситуации в Кракове после трагической стрельбы. Полиция расследует обстоятельства и все обстоятельства нападения», - написал премьер.