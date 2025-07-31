Определены победители первого розыгрыша лотереи от бренда чая TESS «Выбирайте подарки по вкусу!»

В рамках лотереи от бренда чая «TESS» 29 июля состоялся первый розыгрыш призов среди покупателей, зарегистрировавших чеки на сайте www.tess-club.az в период с 20 июня по 14 июля 2025 года.

По итогам розыгрыша были определены 10 победителей, которым достались следующие призы:

📱 Cмартфон Apple iPhone 16

Эльвин Мирзеев (İD номер чека nKvQLKM1U6cp)

💳 Подарочная карта Kontakt Home номиналом 200 AZN

1. Эльвин Мирзеев (İD номер чека F9FySAFXjsfM)

2. Эльбениз Гаджиева (İD номер чека 9rSm68snn2gk)

3. Шахрияр Мурветли HyFHXmmTaqYM (İD номер чека HyFHXmmTaqYM)

✈️ Подарочная карта на путешествие на сумму 200 AZN

1. Кенуль Джабраилова (İD номер чека HwiqkP95QPd7)

2. Аида Алиева (İD номер чека 4K1XAEVHfrNA)

3. Севиндж Алиева (İD номер чека 6LXc24EkFG73)

💪 Абонемент в фитнес-клуб сроком на 1 месяц

1. Айбениз Бабаева (İD номер чека FCXk1fBzsfDs)

2. Эльвин Мирзеев (İD номер чека 4S2mUkpodg93)

3. Тогрул Назирли (İD номер чека C7pPJz53qBwT)

Каждый участник акции автоматически становится членом клуба TESS, где каждый зарегистрированный чек приносит баллы, которые можно обменивать на подарки в течении всего периода акции. Таким образом, шансы на выигрыш возрастают с каждой покупкой.

Розыгрыши проводятся ежемесячно, с 20 июня по 31 декабря 2025 года. Следующий розыгрыш состоится 26 августа. В нём примут участие покупатели чая TESS, зарегистрировавшие чеки на сайте в период с 15 июля по 11 августа 2025 года.

Подробные условия участия опубликованы на сайте: www.tess-club.az, и по всем вопросам работает горячая линия: Whatsapp +994 998 20 68 20

Вступайте в Тесс клуб и выигрывайте подарки!

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