Проходит церемония прощания с народным артистом Арифом Бабаевым - ОБНОВЛЕНО

В Международном центре мугама проходит церемония прощания с выдающимся мастером мугама, народным артистом Азербайджана Арифом Бабаевым, сообщает 1news.az со ссылкой на АПА.

Кавалер государственных орденов «Шохрат», «Истиглал» и «Шараф» скончался сегодня на 88-м году жизни после продолжительной болезни. Выдающегося ханенде похоронят на I Аллее почётного захоронения.

В церемонии прощания принимают участие государственные и общественные деятели, видные представители культуры, науки, творческой интеллигенции и молодёжи.

Народный артист Ариф Бабаев родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыхаджылы Агдамского района. Свою профессиональную творческую деятельность в Баку он начал в начале 1960-х годов, сначала в Азербайджанской государственной филармонии, а затем в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в качестве солиста-исполнителя мугама. В мугам-операх он создал яркие образы Меджнуна («Лейли и Меджнун»), Керема («Асли и Керем»), Ашыга Гяриба и Джамала. Мастерски исполнял мугамы-дастгяхи «Шур», «Сегях», зарби-мугамы «Аразбары», «Карабах шикестеси». На протяжении многих лет Ариф Бабаев с большим успехом представлял музыкальную культуру Азербайджана за рубежом, участвовал в значимых событиях искусства и воспитал целую плеяду талантливых исполнителей.

11:40

Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату – в возрасте 87 лет скончался народный артист Азербайджана, выдающийся ханенде Ариф Бабаев.

Церемония прощания с народным артистом состоится сегодня в 13:00 в Международном центре мугама – по завершении церемонии прощания Ариф Бабаев будет похоронен на Первой Аллее почётного захоронения.

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