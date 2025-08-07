АЖД и Грузинские железные дороги расширяют сотрудничество: развитие БТК в приоритете - ФОТО

В Баку состоялась встреча председателя ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД), входящего в состав компаний “AZCON Holding”, Ровшана Рустамова с недавно назначенным генеральным директором АО “Грузинские железные дороги” Лашей Абашидзе.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества по развитию железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК), а также значимость модернизации грузинского участка этой железной дороги и её роль в грузоперевозках как одного из ключевых сегментов Среднего коридора.

Состоялся обмен мнениями по вопросам активизации деятельности совместного предприятия ООО “BTKI Railways” с целью более эффективной организации грузоперевозок по маршруту БТК, пропускная способность которого увеличена до 5 млн тонн в год, а также привлечения новых грузопотоков.

Стороны также обсудили текущий этап реализации дорожной карты, подписанной в июне этого года, направленной на выведение сотрудничества на новый уровень. Было отмечено, что в настоящее время между железнодорожными ведомствами Азербайджана и Грузии осуществляется активный и конструктивный обмен необходимой информацией в целях координации и оптимизации совместной деятельности.

Было указано, что выстраивание более эффективного и результативного сотрудничества как в рамках рабочих групп, так и посредством регулярных двусторонних встреч будет способствовать активизации деятельности по оптимальной организации грузоперевозок по маршруту Восток–Запад–Восток через территории Азербайджана и Грузии.

Кроме того, были рассмотрены запланированные до конца текущего года мероприятия по внедрению безбумажного документооборота в сфере грузоперевозок по Среднему коридору, а также по запуску системы отслеживания грузов “Track and Trace”.