Число погибших в боях на границе с Камбоджей таиландских военных возросло до 19

Число военнослужащих Таиланда, погибших в ходе пограничного конфликта с Камбоджей, увеличилось с 17 до 19.

Об этом сообщил второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.

"Происходят столкновения в районе Та Квай и высоты 350. В результате боев погибли двое наших военнослужащих", - говорится в сообщении по итогам 16 декабря. Ранее стало известно, что таиландские войска установили контроль над древним храмовым комплексом Та Квай в провинции Сурин, вытеснив из этого района камбоджийские силы.