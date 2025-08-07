Временный поверенный в делах Италии вызван в МИД России

Временный поверенный Италии в России Дж.Скопа был вызван в МИД РФ из-за "непрекращающейся антироссийской кампании" в итальянских СМИ и непропорциональной реакции официального Рима на критику Москвы в адрес высказываний итальянских властей.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России отметили, что антироссийская деятельность ведущих итальянских СМИ способствует дальнейшему обострению кризиса в российско-итальянских отношениях.

"Подобная линия ведет к деградации двустороннего диалога и препятствует восстановлению конструктивного взаимодействия", - подчеркнули в министерстве.