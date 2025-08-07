В США заявили, что Трамп встретится с Путиным, если тот проведет переговоры и с Зеленским

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным, если Путин также проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает New York Post со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.

"Чтобы эта встреча состоялась, Путину нужно увидеться и с Зеленским", - утверждает источник.

"Место встречи не определено", - также сказал он, не уточнив, о какой именно встрече идет речь.

В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни; сейчас началась проработка саммита. По словам Ушакова, место проведения встречи президентов РФ и США согласовано, о нем Кремль проинформирует позже.

Ушаков отметил, что упомянутый спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского был оставлен российской стороной без комментария.

Также в четверг Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с его американским коллегой. "У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей - президент ОАЭ. Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест", - заявил Путин журналистам.

Источник: Интерфакс