 В США заявили, что Трамп встретится с Путиным, если тот проведет переговоры и с Зеленским | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В США заявили, что Трамп встретится с Путиным, если тот проведет переговоры и с Зеленским

First News Media21:00 - Сегодня
В США заявили, что Трамп встретится с Путиным, если тот проведет переговоры и с Зеленским

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным, если Путин также проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает New York Post со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.

"Чтобы эта встреча состоялась, Путину нужно увидеться и с Зеленским", - утверждает источник.

"Место встречи не определено", - также сказал он, не уточнив, о какой именно встрече идет речь.

В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни; сейчас началась проработка саммита. По словам Ушакова, место проведения встречи президентов РФ и США согласовано, о нем Кремль проинформирует позже.

Ушаков отметил, что упомянутый спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского был оставлен российской стороной без комментария.

Также в четверг Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с его американским коллегой. "У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей - президент ОАЭ. Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест", - заявил Путин журналистам.

Источник: Интерфакс

Поделиться:
291

Актуально

Общество

Лица, получившие ранения в результате атак ВС Армении, ставшие жертвами мин и ...

В мире

Нетаньяху заявил о намерении Израиля взять под военный контроль всю Газу

Политика

Генсек ООН приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении, которая ...

Общество

В эти дни в Баку усилится ветер, понизится температура воздуха

В мире

Госдеп не подтвердил намерение США ввести санкции против России 8 августа

Завтра на Земле ожидается самая мощная за последние месяцы магнитная буря

В США заявили, что Трамп встретится с Путиным, если тот проведет переговоры и с Зеленским

Нетаньяху заявил о намерении Израиля взять под военный контроль всю Газу

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Украина готовится к визиту Эрдогана

Поборовшая рак Кейт Миддлтон начала резко терять вес

Старейшая жительница Турции умерла в 131 год

Tesla обязали выплатить владельцу электромобиля сотни миллионов долларов за страшное ДТП

Последние новости

Госдеп не подтвердил намерение США ввести санкции против России 8 августа

Сегодня, 23:40

Госдеп США о достижении соглашения между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 23:20

На терртори посёлка Суговушан начался пожар

Сегодня, 23:00

Лига конференций: «Араз-Нахчыван» крупно уступил «Омонии»

Сегодня, 22:40

Завтра на Земле ожидается самая мощная за последние месяцы магнитная буря

Сегодня, 22:20

Лица, получившие ранения в результате атак ВС Армении, ставшие жертвами мин и подвергшиеся пыткам в плену, дали показания в суде

Сегодня, 22:00

Рафаэль Физиев сразится с экс-чемпионом UFC

Сегодня, 21:40

В Баку бумажно-картонную фабрику оштрафовали за неправильный сброс сточных вод - ФОТО

Сегодня, 21:20

В США заявили, что Трамп встретится с Путиным, если тот проведет переговоры и с Зеленским

Сегодня, 21:00

В Баку пройдет очередная ярмарка «Из села - в город»

Сегодня, 20:40

Нетаньяху заявил о намерении Израиля взять под военный контроль всю Газу

Сегодня, 20:20

Индийцы устроили протест в Армении - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Завтра некоторые рейсы по Абшеронскому кольцевому маршруту будут отменены

Сегодня, 19:45

Во Франции неизвестный напал на мэра города с ножом

Сегодня, 19:30

В Украине возобновил работу атакованный ВС России газопровод

Сегодня, 19:15

Временный поверенный в делах Италии вызван в МИД России

Сегодня, 19:00

Генсек ООН приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении, которая состоится в США

Сегодня, 18:40

Google анонсировала бесплатный ИИ-репетитор

Сегодня, 18:25

В Баку закрыли популярную зону для пикников

Сегодня, 18:10

Вагиф Мустафаев снимает в Кяльбаджаре фильм о Молле Насреддине – ФОТО

Сегодня, 17:26
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45