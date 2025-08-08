Обнародовано количество проданных билетов на матч «Карабах» – «Шкендия» - ФОТО

Обнародовано количество проданных билетов на ответный матч III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в Баку между командами «Карабах» (Азербайджан) и «Шкендия» (Северная Македония).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в агдамском клубе, уже продано 14 500 билетов.

Стоимость билетов составляет 5, 10, 20, 30, 75 и 100 манатов в зависимости от сектора.

Отметим, что поединок «Карабах» – «Шкендия» пройдет 12 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начало – в 20:00. В первом матче «скакуны» одержали победу со счетом 1:0.