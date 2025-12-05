Андрей Сибига: Украина больше не доверяет пустым обещаниям

5 декабря, исполняется 31 год со дня подписания Будапештского меморандума, который стал синонимом «провальной договоренности о безопасности». Сегодня Украина больше не доверяет пустым обещаниям.

Oб этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

«Имея такой горький опыт в прошлом, Украина доверяет силе нашей армии и оружия», - говорится в его публикации.

Он отметил, что Украина сейчас нуждается в надежных гарантиях безопасности для «настоящего, справедливого и длительного мира».

«Работая над тем, чтобы положить конец войне России против Украины, важно помнить горькие уроки Будапешта», - подчеркнул министр.

Отметим, что Будапештский меморандум о гарантиях безопасности был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно ему, Россия, Великобритания и США обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.

Кроме того, подписанты взяли на себя обязательства воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Отдельно в документе отмечалось, что ни одно из их вооружений не должно использоваться против Украины, кроме случаев самообороны или в соответствии с Уставом ООН.