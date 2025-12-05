Пострадавшие от отравления в школе Сальянского района выписаны из больницы - ОБНОВЛЕНО
Все пострадавшие от отравления дымом в школе села Ашагы Нохудлу Сальянского района выписаны из больницы и находятся в стабильном состоянии.
Как передает Report, об этом сообщили в Госагентстве по дошкольному и общему образованию.
Руководство и сотрудники регионального управления образования навестили учеников и технических работников школы, доставленных в больницу, чтобы ознакомиться с их состоянием.
"Все пострадавшие уже выписаны домой. Их состояние стабильное", - отметили в Госагентстве.
Также сообщается, что причины инцидента расследуются соответствующими структурами.
17:19
Число отравившихся дымом в школе в Сальяне достигло 20 человек.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в больницу с диагнозом отравление доставлены еще два человека.
16:13
В полной средней школе села Ашагы Нохудлу Сальянского района произошло задымления из-за забитой пеллетной печи.
5 декабря 2025 года, около 13:40, в отделение скорой медицинской помощи Сальянской районной центральной больницы были госпитализированы 17 человек (13 женщин и 4 мужчин) с подозрением на отравление дымом.
Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями).
Каждому пациенту были оказаны необходимые медицинские услуги. Девять человек, чье состояние было оценено как стабильное, были выписаны домой для амбулаторного лечения.
В настоящее время лечение 8 человек продолжается, их состояние стабильное.