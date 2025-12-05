Пострадавшие от отравления в школе Сальянского района выписаны из больницы - ОБНОВЛЕНО

Все пострадавшие от отравления дымом в школе села Ашагы Нохудлу Сальянского района выписаны из больницы и находятся в стабильном состоянии.

Как передает Report, об этом сообщили в Госагентстве по дошкольному и общему образованию.

Руководство и сотрудники регионального управления образования навестили учеников и технических работников школы, доставленных в больницу, чтобы ознакомиться с их состоянием.

"Все пострадавшие уже выписаны домой. Их состояние стабильное", - отметили в Госагентстве.

Также сообщается, что причины инцидента расследуются соответствующими структурами.

17:19

Число отравившихся дымом в школе в Сальяне достигло 20 человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в больницу с диагнозом отравление доставлены еще два человека.

16:13

В полной средней школе села Ашагы Нохудлу Сальянского района произошло задымления из-за забитой пеллетной печи.

5 декабря 2025 года, около 13:40, в отделение скорой медицинской помощи Сальянской районной центральной больницы были госпитализированы 17 человек (13 женщин и 4 мужчин) с подозрением на отравление дымом.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями).

Каждому пациенту были оказаны необходимые медицинские услуги. Девять человек, чье состояние было оценено как стабильное, были выписаны домой для амбулаторного лечения.

В настоящее время лечение 8 человек продолжается, их состояние стабильное.