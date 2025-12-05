В Баку впервые пройдет Молодежный диалог D-8.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, официальная церемония открытия мероприятия состоится 6 декабря.

В форуме примут участие руководители структур, ответственных за молодежную политику стран-членов D-8, представители ведущих молодежных организаций, политики и известные международные эксперты в этой области. Тема диалога - «Молодежь формирует будущее глобальной городской повестки: устойчивые и климатически устойчивые города будущего». Организатором мероприятия выступает Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

Основная цель мероприятия - укрепление регионального и международного сотрудничества среди молодежи, повышение ее потенциала в сфере инноваций и занятости, а также расширение роли молодежи в построении устойчивой, инклюзивной и экологичной городской среды.

В рамках форума будут обсуждаться темы «Развитие человеческого капитала и устойчивое градостроительство - молодежь как ведущая сила развития», «Устойчивое градостроительство: Молодежь и будущее городов», «Трансформация для умных и инклюзивных городов».

В форуме, который продлится до 9 декабря, примут участие более 30 иностранных представителей из 8 стран и Секретариата организации, а также около 10 профессиональных спикеров. В общей сложности в нем примут участие свыше 100 гостей.