Рафаэль Агаев: Когда я получал премии в размере 150–300 тысяч, они говорили: «Положите деньги на общий стол» - ВИДЕО

Известный каратист, пятикратный чемпион мира и одиннадцатикратный чемпион Европы Рафаэль Агаев рассказал о своей проблеме с Федерацией карате Азербайджана.

Агаев дал комментарий на эту тему сайту Azerisport.com:

«Когда спортсмены ставили мне “лайк”, им снижали зарплату. Говорили: “Смотрите, Рафаэль слишком много говорит”. Никто не говорил, что я говорю правильно. А я обязан говорить — слушающего нет, понимающего нет… Когда проходили чемпионаты Европы и мира, я выходил на поединки, будучи травмированным. Однажды я попросил лекарство для ноги. Знаете, что мне ответили? “Ты нас уже достал”.

Но мне этот укол был нужен. Я ведь не просил купить мне машину или дать квартиру — я хотел вылечить травму. Сказал: сделайте укол, чтобы я мог работать, как ломовой работяга. Однако когда на Европейских играх я заработал 150 тысяч манат, на Играх исламской солидарности - 150 тысяч, а на Олимпийских играх - 300 тысяч, они сказали: “Положите деньги на общий стол. Мы всем из этих средств распределим”. А где были эти “все”, когда я готовился?», - говорит Агаев.