Джейхун Байрамов выступил на Европейской конференции по азербайджановедению в Австрии - ФОТО

5 декабря 2025 года в рамках рабочего визита в Австрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие и выступил с речью на 4-й Европейской конференции по азербайджановедению, сообщает Trend.

Мероприятие собрало политиков, представителей аналитических центров, ученых и независимых экспертов для обсуждения стратегического видения Азербайджана и ключевых внешнеполитических приоритетов страны.

В ходе "круглого стола" министр подчеркнул растущую региональную роль Азербайджана как стабилизирующей силы. Он проинформировал участников о достижениях страны в многосторонних форматах, особенно в период, когда международное сотрудничество требует большего доверия и эффективности.

Джейхун Байрамов также сообщил о предстоящем проведении в Азербайджане 13-го Всемирного форума городов и Всемирного дня окружающей среды в 2026 году. По его словам, эти глобальные платформы объединят темы устойчивой урбанизации, надежного жилья, чистой энергетической инфраструктуры и мобилизации климатического финансирования, отражая региональную и глобальную ответственность страны.

Министр напомнил об итогах Вашингтонского саммита от 8 августа, где была подписана совместная декларация и другие важные документы. Он отметил завершение закрытия структур Минского процесса ОБСЕ, что является международным признанием новой реальности в регионе в постконфликтный период.

Акцентировав внимание на укреплении транспортных и энергетических коридоров, связывающих Каспийский и Черноморский регионы, Джейхун Байрамов еще раз подтвердил готовность Азербайджана к сотрудничеству со всеми партнерами. Он подчеркнул, что мир, региональная взаимосвязанность, экономическая безопасность и устойчивое развитие останутся ключевыми приоритетами дипломатической деятельности страны.