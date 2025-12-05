Пострадавшие при взрыве в столичном кафе госпитализированы в Ожоговый центр - ФОТО - ВИДЕО

Трое человек, пострадавших при взрыве в кафе на улице С. Мамедова в Бинагадинском районе Баку, были доставлены в Ожоговый центр.

По данным Республиканского центра неотложной и экстренной медицинской помощи, инцидент произошёл около 15:30, после чего на место была направлена бригада скорой помощи.

Пострадавшие мужчины получили ожоги различных частей тела.

18:00

В Баку произошел взрыв в кафе.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию «112» поступила информация о взрыве на объекте, расположенном по улице С.Мамедовой в Бинагадинском районе города Баку, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, передает 1news.az.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на объекте общей площадью 40 кв.м., функционирующем как кафе, произошел взрыв, предположительно, в результате мгновенного возгорания на газопроводе.

В результате инцидента кафе был нанесен ущерб, пострадали трое работников.

Сотрудниками МЧС на месте происшествия были приняты соответствующие меры безопасности.

По факту соответствующие ведомствами ведут расследование.