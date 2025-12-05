Первый заместитель председателя ABB покинул должность по собственному желанию

Первый заместитель председателя Правления крупнейшего государственного банка Азербайджана — ABB (Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC) Илхам Габибуллаев покидает свою должность по собственному желанию.

Согласно информации Banker.az, в настоящее время эта должность вакантна. Таким образом, вместе с председателем количество членов Правления сократилось до шести человек.

Илхам Габибуллаев работает в банковском секторе уже 30 лет. Карьеру он начал в 1995 году.

На последнюю должность в ABB он был назначен в марте 2020 года.

В 2010–2019 годах работал в “Expressbank” ASC: в 2017–2019 годах - исполнительный директор, в 2010–2017 годах - его заместитель.

В 2004–2010 годах занимал различные должности в “Unibank” ASC. В частности, в 2004–2006 годах был руководителем отдела финансирования проектов и документарных операций, а в 2006–2010 годах - менеджером по корпоративному банковскому обслуживанию.