СМИ: В Нидерландах заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы

First News Media23:50 - 05 / 12 / 2025
Заключенные взяли в заложники двух сотрудников исправительного учреждения в нидерландском городе Вюгт (провинция Северный Брабант).

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-секретарь Службы исполнения наказаний Нидерландов Роксана Бейсман.

"В психиатрическом отделении тюрьмы "Вюгта" в заложники взяты двое сотрудников учреждения. Подразделения полиции работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее взять ситуацию под контроль", - рассказала она. Бейсман подтвердила, что речи не идет об особо охраняемой части колонии, где содержатся наиболее опасные заключенные, и добавила, что семьи взятых в заложники сотрудников тюрьмы уведомлены об инциденте.

По данным регионального вещателя Omroep Brabant, на территорию учреждения вошли сотрудники спецподразделения правоохранительных органов. В министерстве юстиции и безопасности подтвердили, что инцидент происходит "исключительно внутри стен" тюрьмы, поисковые мероприятия вне ее периметра не ведутся.

