В Азербайджане женщина-водитель напала на курьера - ВИДЕО

В социальных сетях распространились видеокадры конфликта между женщиной-водителем и курьером в Гяндже.

Как сообщает Oxu.Az, на видео женщина, управлявшая автомобилем марки Chevrolet Cruze, напала на курьера, передвигавшегося на мопеде. Она пытается нанести ему удар и использует в его адрес непристойные выражения.

Главный инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел Эшгин Гасымов заявил, что по распространенным кадрам проводится расследование. Инциденту будет дана правовая оценка.