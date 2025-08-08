В Агдаме выявлены нарушения на сыроварне - ФОТО

В селе Зенгишалы Агдамского района на сыроварне, принадлежащей Бабеку Байрамову, была проведена внеплановая проверка.

В ходе осмотра установлено, что напольные покрытия предприятия находятся в неудовлетворительном состоянии, отсутствуют отдельные зоны для мойки пищевых продуктов, не проводятся работы по уборке и дезинфекции, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

По данному факту в отношении предпринимателя составлен административный протокол и выданы обязательные к исполнению предписания.