Объявлены претенденты на «Золотой мяч» - 2025
Французский журнал France Football опубликовал имена номинантов на «Золотой мяч» в этом году.
Приз получит лучший футболист по итогам сезона-2024/2025. Список претендентов на награду состоит из 30 игроков. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 22 сентября в Париже.
Номинанты на «Золотой мяч»:
- Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия);
- Джуд Беллингем («Реал», Англия);
- Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция);
- Дензел Дюмфрис («Интер», Нидерланды);
- Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, Гвинея);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);
- Виктор Дьёкереш («Арсенал», Швеция);
- Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
- Гарри Кейн («Бавария», Англия);
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);
- Роберт Левандовски («Барселона», Польша);
- Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», Аргентина);
- Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина);
- Скотт Мактоминей («Наполи», Шотландия);
- Килиан Мбаппе («Реал», Франция);
- Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия);
- Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия);
- Педри («Барселона», Испания);
- Коул Палмер («Челси», Англия);
- Майкл Олисе («Бавария», Франция);
- Рафинья («Барселона», Бразилия);
- Деклан Райс («Арсенал», Англия);
- Фабиан Руис («ПСЖ», Испания);
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды);
- Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
- Флориан Вирц («Ливерпуль», Германия);
- Витинья («ПСЖ», Португалия);
- Ламин Ямаль («Барселона», Испания).
В минувшем году «Золотой мяч» получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Источник: Чемпионат
