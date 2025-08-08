Объявлены претенденты на «Золотой мяч» - 2025

Французский журнал France Football опубликовал имена номинантов на «Золотой мяч» в этом году.

Приз получит лучший футболист по итогам сезона-2024/2025. Список претендентов на награду состоит из 30 игроков. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 22 сентября в Париже.

Номинанты на «Золотой мяч»:

Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);

Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия);

Джуд Беллингем («Реал», Англия);

Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция);

Дензел Дюмфрис («Интер», Нидерланды);

Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, Гвинея);

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);

Виктор Дьёкереш («Арсенал», Швеция);

Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);

Гарри Кейн («Бавария», Англия);

Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);

Роберт Левандовски («Барселона», Польша);

Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль», Аргентина);

Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина);

Скотт Мактоминей («Наполи», Шотландия);

Килиан Мбаппе («Реал», Франция);

Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия);

Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия);

Педри («Барселона», Испания);

Коул Палмер («Челси», Англия);

Майкл Олисе («Бавария», Франция);

Рафинья («Барселона», Бразилия);

Деклан Райс («Арсенал», Англия);

Фабиан Руис («ПСЖ», Испания);

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды);

Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);

Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);

Флориан Вирц («Ливерпуль», Германия);

Витинья («ПСЖ», Португалия);

Ламин Ямаль («Барселона», Испания).

В минувшем году «Золотой мяч» получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Источник: Чемпионат