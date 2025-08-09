Грузия поздравляет Алиева, Трампа и Пашиняна с историческим мирным соглашением

«Грузия приветствует этот исторический момент для Армении и Азербайджана, региона и всего мира!

Поздравляем Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с этим успехом - заключением эпохального мирного соглашения и открытием новой эры стабильности и экономического развития в регионе. Об этом написал премьер- министр Грузии Ираклий Кобахидзе в соцсети.

«Грузия всегда выступала за региональный мир и сотрудничество – и будет продолжать решительно поддерживать их», – отметил он.