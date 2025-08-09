 Министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали проект мирного соглашения и подписали совместное обращение к действующему председателю ОБСЕ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали проект мирного соглашения и подписали совместное обращение к действующему председателю ОБСЕ

First News Media08:55 - Сегодня
Министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали проект мирного соглашения и подписали совместное обращение к действующему председателю ОБСЕ

8 августа в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).

Поделиться:
222

Актуально

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией о встрече в Вашингтоне - ФОТО

Мнение

Россия усиливает гибридную войну против Азербайджана: удары, диверсии как ...

Политика

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили исторические итоги встречи в Вашингтоне

Политика

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали проект мирного ...

Политика

ФРГ выразила готовность поддерживать Армению и Азербайджан на пути к миру

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили исторические итоги встречи в Вашингтоне

ЕС приветствует парафирование Соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией

Шариф: Пакистан приветствует историческое мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Председатель Милли Меджлиса прибыла с рабочим визитом в Туркменистан

8 августа будет исторический день для Азербайджана, Армении, США и мира - Трамп

Кобахидзе: Грузия готова содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном

СМИ: Баку и Иреван согласны на выход из Минской группы и парафирование мирного соглашения

Последние новости

Зеленский может принять участие в переговорах Путина и Трампа на Аляске

Сегодня, 09:48

Россия усиливает гибридную войну против Азербайджана: удары, диверсии как инструмент давления

Сегодня, 09:40

Пашинян: Процесс делимитации границ продолжится

Сегодня, 09:33

ФРГ выразила готовность поддерживать Армению и Азербайджан на пути к миру

Сегодня, 09:27

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили исторические итоги встречи в Вашингтоне

Сегодня, 09:20

ЕС приветствует парафирование Соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 09:10

Шариф: Пакистан приветствует историческое мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 09:05

Токаев: соглашение между Азербайджаном и Арменией - историческое достижение

Сегодня, 09:00

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали проект мирного соглашения и подписали совместное обращение к действующему председателю ОБСЕ

Сегодня, 08:55

Мехрибан Алиева поделилась публикацией о встрече в Вашингтоне - ФОТО

Сегодня, 08:50

Президент: Не сомневаюсь, что при изменении конституции Армении из нее будут исключены территориальные претензии к Азербайджану

Сегодня, 03:30

Ильхам Алиев: Движущей силой азербайджанофобии была администрация Байдена

Сегодня, 03:12

Президент: Азербайджан сегодня является одним из центров мультикультурализма

Сегодня, 03:11

Франция поддерживает совместное заявление Азербайджана и Армении о начале процесса роспуска Минской группы ОБСЕ

Сегодня, 03:02

Пашинян: Между Арменией и Азербайджаном установился мир

Сегодня, 02:58

Ильхам Алиев: Обсуждаются финансовые вопросы с американским Эксимбанком

Сегодня, 02:56

Президент Азербайджана: Сегодня мы являемся свидетелями поистине исторического дня

Сегодня, 02:47

Президент: В настоящее время азербайджанский природный газ поставляется в десять стран-членов НАТО

Сегодня, 02:45

Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске

Сегодня, 02:39

Ильхам Алиев назвал 8 августа историческим днем, который будет иметь очень положительные последствия для всего региона

Сегодня, 02:26
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30