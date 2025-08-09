 Зеленский может принять участие в переговорах Путина и Трампа на Аляске | 1news.az | Новости
Зеленский может принять участие в переговорах Путина и Трампа на Аляске

First News Media09:48 - Сегодня
Зеленский может принять участие в переговорах Путина и Трампа на Аляске

Украинский лидер Владимир Зеленский может принять «какое-то участие» во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.

Об этом сообщает телеканал CBS.

«Один из высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил CBS News, что планирование саммита в следующую пятницу пока еще неопределенное, и что все еще существует вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский может принять в нем какое-то участие», — говорится в сообщении телеканала.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — это будет первая встреча президентов России и США в Америке с 1988 года. Главная тема — мир в Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив.

По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Он предупредил, что процесс будет непростым.

