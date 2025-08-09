Зеленский отверг уступки территорий

Украинцы не будут дарить свои земли России.

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к реальным решениям, которые приведут к миру. Однако любые решения, которые по его словам будут направлены против Украины и без Украины мешают достижению мира.

"Они [решения без Украины] ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать. Мы готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального, и главное, длительного мира - мира, который не развалится из-за желания Москвы", - добавил Зеленский.