Ильхам Алиев предложил присудить Трампу Нобелевскую премию мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обратиться в Нобелевский комитет по поводу выдвижения президента США Дональда Трампа на премию мира.

Как сообщает 1news.az, данное предложение прозвучало в ходе совместной пресс-конференции лидеров в Белом доме.

"Дональд Трамп этого заслуживает. Он смог в короткий срок завершить длительный переговорный процесс. Мы вместе с премьер-министром Армении можем написать письмо и обратиться в Нобелевский комитет", - сказал президент Азербайджана.