Британия может ввести новые санкции против Израиля

First News Media15:20 - Сегодня
Великобритания разрабатывает санкции против Израиля из-за планов еврейского государства оккупировать сектор Газа.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Sunday Times.

Сообщается, что санкции готовят сразу несколько британских министерств. Так, минобороны может запретить тренировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Британии. Кроме того, министерство иностранных дел занимается поиском мер, которые убедительно продемонстрируют Израилю неприемлемость оккупации сектора.

В июне Великобритания уже вводила санкции против Израиля. Под персональные санкции попали министр финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министр национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Также Лондон заморозил переговоры с еврейским государством по соглашению о свободной торговле.

Источник: Gazeta.Ru

