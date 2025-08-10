Талибы в Кабуле массово закрывают женские салоны красоты

В Кабуле талибы массово закрывают женские салоны красоты.

Об этом сообщает новостной портал Tolo news в своем Telegram-канале.

По данным издания, под жесткими ограничениями в отношении женщин в столице Афганистана заблокирована работа сотен таких салонов.

Очевидцы рассказали, что талибы во время проверок зданий в Кабуле выявляли салоны красоты, уничтожали их или конфисковывали оборудование. Эти меры серьезно повлияли на экономическое положение женщин, работавших в этой сфере.

До введения запрета в кабульских салонах красоты трудились около 60 тысяч женщин, многие из которых являлись основными кормильцами своих семей.

Аналитики считают, что эти действия являются частью политики талибов по постепенному исключению женщин из общественной и экономической жизни. По мнению издания, государство, к которому стремятся талибы, не оставляет места для участия женщин.

Источник: Gazeta.Ru