Более 1,3 тыс. новых случаев заболевания лихорадкой чикунгунья выявлено в Китае

Медики выявили за неделю 1 387 новых случаев заражения вирусом чикунгунья в провинции Гуандун на юге Китая.

Об этом 10 августа сообщил региональный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Подавляющее большинство зараженных (1 212) выявлено в городе Фошань, который был очагом заболевания в начале июля. 103 случая зафиксированы в административном центре провинции Гуанчжоу, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в регионе усилена борьба с комарами-переносчиками вируса.

Китайские издание Stdaily 24 июля сообщило, что количество зараженных лихорадкой чикунгунья на юге Китая выросло более чем до 3 тыс. человек. Первый случай этой лихорадки в Китае был обнаружен 8 июля в городе Фошань.

Источник: Iz.Ru