Посол Казахстана в Азербайджане: «Начинается новая эпоха мира и сотрудничества на Южном Кавказе»

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель поздравил Баку и Иреван с достижением исторических договорённостей.

«Поздравляю с достигнутыми Азербайджаном и Арменией историческими договорённостями! Уверен, что на Южном Кавказе начнется новая эпоха мира и сотрудничества. Надеюсь, что открытие дорог, развитие партнёрства в сферах транспорта, логистики, коммуникаций, торговли и энергетики внесёт большой вклад в стабильность и процветание не только Южного Кавказа, но и Центральной Азии. Мы рады, что по инициативе Президента Токаева Казахстан тоже принял участие в мирном процессе. Всегда поддерживаем историческую справедливость и взаимное уважение…», — заявил дипломат.