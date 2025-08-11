Зам главы МИД Армении: Иреван рассчитывает на сдвиг в отношениях с Анкарой

Достигнутые при посредничестве США договоренности между Арменией и Азербайджаном открывают важные возможности для нормализации отношений между Иреваном и Анкарой, заявил замглавы армянского МИД Ваан Костанян в интервью Anadolu.

Он назвал «историческим» шагом парафирование соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Замглавы армянского МИД подчеркнул важность декларации как для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, так и для армяно-американских связей.

«Как двусторонние переговоры с США, так и трехсторонняя встреча США-Армения-Азербайджан были чрезвычайно важными, можно сказать, историческими», - отметил он.

По словам замминистра, заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном положительно повлияли на переговорный процесс.

«Мы рассматриваем подписанную мирную декларацию как важный этап и возможность для нормализации отношений с Турцией. Если удастся восстановить коммуникации между Турцией и Арменией, этот проект станет более реалистичным, а также приобретет большее значение в региональном и глобальном контексте», - добавил Костанян.

Он выразил надежду на то, что Турция откроет границу с Арменией и установит дипломатические отношения.

«Мы можем заложить важный фундамент для стабильности и экономического благополучия в нашем регионе», - сказал дипломат.

Источник: Sputnik Армения