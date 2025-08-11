Пашинян представил Эрдогану результаты переговоров в Вашингтоне и договорился о продолжении политического диалога

Телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся в понедельник, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Премьер представил президенту Турции результаты переговоров, состоявшихся в Вашингтоне 8 августа, в частности, парафирование «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проект «Дорога Трампа во имя международного мира и процветания».

Пашинян отметил, что установление мира между Арменией и Азербайджаном создает возможность для формирования нового качества регионального сотрудничества.

Были также обсуждены вопросы двусторонней повестки армяно-турецких отношений, в частности, ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Премьер-министр отметил, что атмосфера для реализации этих соглашений сейчас как никогда благоприятна. Собеседники договорились продолжить активный политический диалог.

